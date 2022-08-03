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В Приморско-Ахтарске по подозрению в наркоторговле задержали экс-сотрудника исправительной колонии

Происшествия
03.08.2022 12:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarske-po-podozreniyu-v-narkotorgovle-zaderzhali-eks-sotrudnika-ispravitelnoj-kolonii
В Приморско-Ахтарске по подозрению в наркоторговле задержали экс-сотрудника исправительной колонии
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю 15 июля задержали сотрудники краевого управления ФСБ России.

По данным следствия, 39-летний мужчина в июле изготовил наркотики в крупном размере. После чего расфасовал по пакетам и хранил в своем автомобиле.

На допросе подозреваемый во всем признался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дела. Расследование продолжается.

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