В Приморско-Ахтарске по подозрению в наркоторговле задержали экс-сотрудника исправительной колонии
Происшествия
03.08.2022 12:14
Инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю 15 июля задержали сотрудники краевого управления ФСБ России.
По данным следствия, 39-летний мужчина в июле изготовил наркотики в крупном размере. После чего расфасовал по пакетам и хранил в своем автомобиле.
На допросе подозреваемый во всем признался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дела. Расследование продолжается.
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