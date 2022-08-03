В Новороссийске закладчик прятал наркотики в панцири улиток

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Приезжему из Геленджика грозит до пяти лет лишения свободы за распространение сильнодействующего вещества. Из оборудованных им закладок полицейские изъяли более 1,2 г прегабалина.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего парня в момент, когда он делал очередную закладку. Из оборудованных подозреваемым тайников изъяли четыре свертка с порошком. Экспертиза подтвердила, что вещество содержит прегабалин.

Также у молодого человека изъяли раковины виноградных улиток, в которые тот прятал закладки.

Возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, материалы передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Новороссийску.

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