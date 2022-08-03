В Новороссийске закладчик прятал наркотики в панцири улиток
Происшествия
03.08.2022 10:12
Приезжему из Геленджика грозит до пяти лет лишения свободы за распространение сильнодействующего вещества. Из оборудованных им закладок полицейские изъяли более 1,2 г прегабалина.
Сотрудники полиции задержали 21-летнего парня в момент, когда он делал очередную закладку. Из оборудованных подозреваемым тайников изъяли четыре свертка с порошком. Экспертиза подтвердила, что вещество содержит прегабалин.
Также у молодого человека изъяли раковины виноградных улиток, в которые тот прятал закладки.
Возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, материалы передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Новороссийску.
Читайте также: в подмосковном лесу задержали краснодарца с килограммом «синтетики».
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
- В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ