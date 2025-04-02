Застройщика посадили на 5,5 лет за двойную продажу квартиры в Сочи

Центральный районный суд Сочи вынес решение в отношении застройщика, которого обвиняли в мошенничестве.

По данным следствия, в октябре 2018 года застройщик многоквартирного жилого дома в Адлерском районе заключил с покупателем договор о продаже квартиры в строящемся доме за 1,8 млн рублей. В ноябре 2018 года он продал ту же самую квартиру другому покупателю. Ее стоимость превысила 4,1 млн рублей с учетом газификации. Злоумышленник потратил полученные от двойной продажи квартиры деньги на свои нужды.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. В суде мужчина признал вину и пояснил, что деньги ему были нужны на строительство и последующее узаконивание жилого дома. Суд назначил подсудимому 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, с осужденного взыскали материальный ущерб в размере 4 млн 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: застройщик гостиницы под Туапсе не смог оспорить в суде штраф в 1 млрд рублей. Краснодарский краевой суд 27 марта рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе ответчика о взыскании с ООО «Сипайн Резорт» более 1 млрд рублей ущерба, причиненного экологии.

Суд первой инстанции по иску прокуратуры Краснодарского края в декабре 2024 года взыскал с компании ущерб в размере более 1 млрд рублей за повреждение плодородного слоя почвы при строительстве гостиничного комплекса в районе поселка Сосновый. Застройщик не согласился с решением суда и направил жалобу в суд апелляционной инстанции. Краснодарский краевой суд решение Туапсинского суда оставил без изменения

Подпишись, здесь всегда интересно.