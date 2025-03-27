Застройщик гостиницы под Туапсе не смог оспорить в суде штраф в 1 млрд рублей

Краснодарский краевой суд 27 марта рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе ответчика о взыскании с ООО «Сипайн Резорт» более 1 млрд рублей ущерба, причиненного экологии.

Суд первой инстанции по иску прокуратуры Краснодарского края в декабре 2024 года взыскал с компании ущерб в размере более 1 млрд рублей за повреждение плодородного слоя почвы при строительстве гостиничного комплекса в районе поселка Сосновый.

Застройщик не согласился с решением суда и направил жалобу в суд апелляционной инстанции. Краснодарский краевой суд решение Туапсинского суда оставил без изменения, а жалобу — без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Туапсинская межрайонная прокуратура установила, что при строительстве гостиничного комплекса ООО «Сипайн Резорт» был поврежден плодородный слой почвы в водоохранной зоне, а образовавшиеся отходы строители сбросили в Черное море. Ущерб превысил 1 млрд рублей.

В декабре 2024 года с компании взыскали более 1 млрд рублей за порчу земли и моря в Туапсинском районе. Материалы проверки направили в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело.

В конце января ООО «Сипайн Резорт» оштрафовали на 500 тыс. рублей за уничтожение краснокнижной пицундской сосны при строительстве гостиничного комплекса в поселке Сосновом. В марте застройщик получил еще один штраф в размере 250 тыс. рублей за грубые нарушения требований проектной документации при возведении гостиничного комплекса.

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