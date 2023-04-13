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Застройщика «Элит-Строй» в Краснодаре признали банкротом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zastrojshhika-elit-stroj-v-krasnodare-priznali-bankrotom
Застройщика «Элит-Строй» в Краснодаре признали банкротом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несостоятельность ООО «Элит-Строй» признал Арбитражный суд Краснодарского края .

Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Общая задолженность — 1,1 млн рублей. В марте 2023 года компанию привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства в сфере закупок.

Администрация Октябрьского района Саратова в июне 2020 года заключила договор с застройщиком для капремонта многоэтажного дома на улице 1-я Беговая, 6/12 на сумму 3,4 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении «Элит-Строй» административное дело о неисполнении обязательств по контракту, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: руководителей фирмы-банкрота и инжиниринговой компании будут судить за мошенничество на 78 млн рублей в Краснодаре.

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