Застройщика «Элит-Строй» в Краснодаре признали банкротом

Несостоятельность ООО «Элит-Строй» признал Арбитражный суд Краснодарского края .

Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Общая задолженность — 1,1 млн рублей. В марте 2023 года компанию привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства в сфере закупок.

Администрация Октябрьского района Саратова в июне 2020 года заключила договор с застройщиком для капремонта многоэтажного дома на улице 1-я Беговая, 6/12 на сумму 3,4 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении «Элит-Строй» административное дело о неисполнении обязательств по контракту, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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