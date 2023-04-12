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Руководителей фирмы-банкрота и инжиниринговой компании будут судить за мошенничество на 78 млн рублей в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rukovoditelej-firmy-bankrota-i-inzhiniringovoj-kompanii-budut-sudit-za-moshennichestvo-na-78-mln-rublej-v-krasnodare
Руководителей фирмы-банкрота и инжиниринговой компании будут судить за мошенничество на 78 млн рублей в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело в отношении двоих местных жителей в возрасте 61 и 69 лет, которых обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, руководитель инжиниринговой компании вместе с гендиректором коммерческой организации, которая признана банкротом, обратились в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов и предоставили документы с ложными сведениями.

Суд требование удовлетворил и включил требования инжиниринговой компании в реестр кредиторов организации-банкрота. В результате коммерческой организации причинен ущерб более 78 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На счета и недвижимость обвиняемых наложен арест. Один из обвиняемых находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в Октябрьский районный суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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