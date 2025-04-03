Застройщик захватил почти 2 тыс. кв. метров муниципальной земли в Горячем Ключе

Инцидент произошел на улице Рябиновой, 2 в Горячем Ключе. Застройщик огородил свой объект, захватив почти 2 тыс. кв. м муниципальной земли.

Местные жители пожаловались на установку ограждения. Специалисты муниципального контроля провели проверку. Установили, что огороженный участок по генплану города является дорогой общего пользования.

По результатам проверки нарушение устранили. Сейчас территория снова открыта и доступна для прохода жителей, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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