Застройщик заасфальтирует участки улиц Круговой и 3-й Линии в Краснодаре

Рабочие уже начали готовить основание для дорог. Асфальт уже в ближайшее время начнут укладывать на улицах Круговой — от 3-й Линии до проезда 2-й Линии и 3-я Линия — от Толбухина до Круговой.

Дорожные работы в Славянском микрорайоне выполнят за счет одной из строительных фирм города по многочисленным просьбам жителей близлежащих домов.

«Замена гравийного покрытия на асфальтобетонное позволит не только повысить комфорт водителей, но и увеличит пропускную способность улиц», — сказала глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Ход дорожных работ на улицах Круговой и 3-я Линия контролирует городской дептранс, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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