В Краснодаре более 3,5 км улицы Митрофана Седина отремонтируют по нацпроекту
Общество
12.03.2024 17:29
Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Дорожное покрытие обновят на участке от улицы Суворова и до улицы Путевой. Рабочие ремонтируют тротуары и бордюры, фрезируют проезжую часть и меняют люки. После укладки асфальта специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
На время работ на участке установили дорожные знаки и ограничения. Водителей просят заранее выстраивать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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