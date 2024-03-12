В Краснодаре более 3,5 км улицы Митрофана Седина отремонтируют по нацпроекту

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожное покрытие обновят на участке от улицы Суворова и до улицы Путевой. Рабочие ремонтируют тротуары и бордюры, фрезируют проезжую часть и меняют люки. После укладки асфальта специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

На время работ на участке установили дорожные знаки и ограничения. Водителей просят заранее выстраивать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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