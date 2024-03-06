Новую дорогу в поселке Российском в Краснодаре построят к лету

Дорогу протяженностью почти 1,4 км от ЖК «Прованс» до улицы Тверской планируют построить к началу лета.

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов после осмотра работ по реконструкции улицы Ратной Славы.

«Помимо полноценной дороги с широкими тротуарами, здесь полностью заменят электроопоры, обновят уличное освещение. Также идет переустройство всех сетей, во время работ здесь выявили большое количество неучтенных. Ливневая канализация строится на всем протяжении, резервуар рассчитан на 2,4 тыс. кубов», — написал Наумов в Telegram.

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