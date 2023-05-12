Застройщик незаконно присвоил 4 квартиры почти на 20 млн рублей в строящемся доме в Сочи

В Сочи завершили расследование дела в отношении 44-летнего бывшего генерального директора коммерческой фирмы, которая занималась строительством жилого комплекса по улице Трунова.

По версии следствия, в 2009 году мужчина решил оформить на себя 4 квартиры общей стоимостью более 18 млн рублей из-за предстоящего банкротства компании. К делу он привлек 39-летнего и 35-летнюю знакомых из Ростова-на-Дону.

Жители соседнего региона стали вымышленными участниками долевого строительства. Гендиректор пообещал им 10% от стоимости похищенных квартир. В 2010 году он начал готовить документы, которые подтверждали, что мужчина и женщина участвуют в долевом строительстве с 2008 года. К 2012 году он включил сообщников в реестр требований кредиторов своей организации, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В 2021 году, когда новый застройщик сдал возведенные дома в эксплуатацию, мнимые дольщики приобрели права на названные квартиры.

Обман раскрылся, возбудили уголовное дело. На 4 квартиры и остальное имущество обвиняемых наложили арест. Расследование завершили, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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