В Краснодаре будут судить управляющего стройкомпании за мошенничество и фальсификацию доказательств

Бывшего доверительного управляющего одной из строительных фирм Краснодара обвиняют в 18 эпизодах мошенничества и покушения на него, а также в фальсификации доказательств.

По данным следствия, 40-летний мужчина с 2017 года занимал должность доверительного управляющего краснодарской строительной коммерческой организации. Он знал об обязательствах фирмы перед дольщиками ЖК. Также он узнал, что фирма не выполнила взятые перед дольщиками обязательства по возведению и вводу в эксплуатацию ЖК, а также о передаче организацией-страховщиком страхового портфеля новой страховой организации. Злоумышленник решил похитить страховые возмещения, которые причитались дольщикам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В 2019-2020 годах он пообещал пятерым дольщикам помощь в возмещении им материального ущерба и получил от них нотариальные доверенности на представление их интересов в суде. Он также обманул еще двоих пострадавших и получил от них аналогичные доверенности на представление интересов. После этого он предоставил в суды от имени граждан иски к страховой организации о взыскании возмещений и предоставил сфальсифицированные договоры страхования гражданской ответственности застройщика и договоры долевого участия в строительстве.

В результате суды вынесли решения о взыскании со страховой фирмы возмещений и штрафов в размере от 5 до 18 млн рублей на общую сумму более 91 млн рублей. На основании пяти решений судов на счета граждан было переведено более 20 млн рублей. Этими деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Довести до конца свой умысел и получить деньги на основании четырех решений судов злоумышленник не смог, так как изменилось законодательство об обязательствах по страховым полисам гражданской ответственности застройщиков, и он был вынужден отказаться от иска.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. На его недвижимое имущество был наложен арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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