Застройщик из Краснодара отделался штрафом по делу о коммерческом подкупе

Подсудимый возглавлял коммерческую организацию, с которой Фонд защиты прав дольщиков заключил договор о завершении строительства проблемных жилых комплексов «Луч» и «На Магистральной».

По версии следствия, для строительных работ в вышеуказанных ЖК 37-летний застройщик привлек подрядчика. Однако директор организации через посредников предложил представителям другой фирмы передать ему коммерческий подкуп в размере 7% от общей суммы контракта за возможность его получения.

На счет субподрядчика вскоре перевели 25 млн рублей. Однако застройщик потребовал с него вернуть 2,9 млн рублей вместо ранее обговоренных 1,7 млн рублей. Субподрядчик передал директору фирмы требуемую сумму в несколько этапов, однако сообщил об этом в правоохранительные органы.

Рассмотрев материалы уголовного дела суд признал застройщика виновным в коммерческом подкупе по ч. 8 ст. 204 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Его 31-летнему посреднику в рамках этого уголовного дела назначили штраф в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При этом максимальное наказание по ч. 8 ст. 204 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и штраф в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.

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