Суд обязал страховую компанию выплатить штраф за сбитую косулю в Сочи

ДТП, в результате которого погибло животное, произошло на трассе Джубга — Сочи.

Установлено, что водитель сбил косулю, которая перебегала дорогу. Животное погибло. Природоохранная прокуратура провела проверку по факту ДТП. Водитель, по вине которого произошла авария, ущерб, нанесенный дикой природе, добровольно не возместил.

У водителя имелась страховка по полису ОСАГО. Природоохранная прокуратура подала иск к страховой компании о взыскании ущерба в пользу минприроды Кубани. Решением суда исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения взято под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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