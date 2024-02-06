В Новороссийске погибла популярная нутрия из Суджукской лагуны

О гибели любимицы новоороссийцев и гостей города — дикой нутрии из Алексино — сообщили местные волонтеры. Точная причина смерти животного неизвестна.

Они нашли нутрию, обитавшую в Суджукской лагуне, мертвой 5 февраля. На ее теле не было крови и рваных ран. При этом одну из ее лап отгрызло какое-то животное.

Волонтеры считают, что нутрию могли отравить или сильно ударить. Пользователи напомнили, что в естественной среде обитания нутрии живут около 4 лет, поэтому животное могло умереть и естественной смертью.

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