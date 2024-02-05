Браконьеры застрелили шесть диких кабанов в Лабинском районе

Животных незаконно убили вечером 2 февраля в охотничьем угодье «Лабинский 4» между станицей Ахметовской и селом Гофицким.

Браконьеры застрелили там шесть диких кабанов: двух самцов и четырех беременных самок. Личности преступников сейчас устанавливают. За незаконную охоту им грозит уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ.

Главный госинспектор уже подал заявление о причинении ущерба государству в особо крупном размере в местное отделение МВД, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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