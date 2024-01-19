Браконьеры застрелили самку кабана в лесу Белореченского района

Тушу дикого животного с огнестрельным ранением обнаружили 17 января на территории государственного заказника «Белореченский».

Неизвестные незаконно убили самку кабана. Факт незаконной охоты зафиксировали сотрудники «Краснодаркрайохоты». Информацию об этом передали в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции прибыли на место для проведения расследования. В туше самки кабана осталась пуля. Это дает возможность провести судебно-баллистическую экспертизу, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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