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Мужчину случайно застрелили во время охоты на куницу в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-sluchajno-zastrelili-vo-vremya-ohoty-na-kunitsu-v-krasnodarskom-krae
Мужчину случайно застрелили во время охоты на куницу в Краснодарском крае
Фото jackmac34, pixabay.com

Инцидент произошел 5 января около 17:00 на территории охотничьих угодий в Северском районе.

Предварительно, в тот вечер двое мужчин охотились на куницу. В этот момент один из них получил огнестрельное ранение в сердце. По словам очевидца, в его знакомого выстрелил неизвестный из огнестрельного оружия, оснащенного тепловизионным прицелом. От полученного ранения он скончался.

У погибшего было разрешение на добычу животных, а второй мужчина охотился незаконно. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за браконьерство.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего на охоте, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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