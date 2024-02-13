Застройщик из Геленджика похитил у дольщиков 15 млн рублей и скрылся за границей

В полиции Геленджика завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства в отношении 47-летнего местного жителя.

По данным следствия, с 2012 по 2015 год мужчина привлек деньги дольщиков для строительства многоквартирного жилого дома на одной из центральных улиц города-курорта. Застройщик обещал дольщикам предоставить в собственность квартиры и парковочные места.

При этом разрешения на строительство у злоумышленника не было. Он заключил договоры долевого строительства, но обещания свои не выполнил. Ущерб составил 15 млн рублей. Похищенные деньги мужчина потратил.

Установлено, что аферист уехал из России еще до возбуждения уголовного дела. Обвинение ему предъявили заочно. Расследование завершено, материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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