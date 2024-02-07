Аферист обманул доверчивых «инвесторов» на 232 млн рублей в Краснодаре

Всего на продаже техники 31-летний житель Краснодара обманул 21 человека.

По данным следствия, мужчина разместив в интернете объявление о привлечении инвестиций в оптово-розничную торговлю цифровой техникой зарубежной компании. От использования вложенных средств он обещал высокий доход.

При личной встрече краснодарец заключал с гражданами инвестиционные договоры или договоры займа. Получив более 232 млн рублей от 21 человека, мужчина взятые обязательства не выполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, обвиняемого заключили под стражу. Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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