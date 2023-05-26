Застройщик дачного поселка выиграл суд с мэрией Анапы о строительстве 45 коттеджей

Речь идет о 16 земельных участках, на которых расположены 45 типовых частных домов, принадлежащих ООО «Мегаполис».

Застройщик в суде оспаривал отказ мэрии города-курорта в согласовании строительства садовых домов. По мнению администрации Анапы, двухэтажные коттеджи с площадью застройки более 250 кв. м. превышают установленную правилами землепользования и максимальную общую площадь жилого дома в 500 кв. м. Владелец земли — ООО «Мегаполис» планировало после строительства коттеджи продать.

Застройщик представил в суд проектную документацию домов, согласно которой общие площади планируемых к строительству объектов не превышают 500 кв. м. Арбитражный суд Краснодарского края выдал разрешение ООО «Мегаполис» на строительство коттеджей.

Мэрия Анапы настаивала на том, что спорные участки находятся на виноградопригодных территориях. Однако суд в федеральном реестре виноградопригодных земель отсутствуют сведения об участках, находящихся в собственности ООО «Мегаполис».

Решение было обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, который не нашел оснований для запрета на строительство домов и оставил в силе решения нижестоящих инстанций, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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