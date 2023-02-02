Застройщик через суд восстановил права на строительство торгового центра в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края восстановил права ООО «Сочи Привокзальный» на аренду участка под строительство ТЦ в центре города.

ТЦ «Привокзальный» расположен в историческом центре Сочи напротив здания ж/д вокзала. Площадь участка — 0,48 га, кадастровая стоимость объекта — 166,4 млн рублей.

Мэрия Сочи и «ООО «Торговый центр «Привокзальный» подписали договор об аренде участка на 49 лет в августе 2012 года. Однако в апреле 2013 года здание признали самовольной постройкой. На тот момент застройщик уже возводил пятый этаж.

В 2015 году стороны заключили мировое соглашение, согласно которому компания должна была оформить проект застройки, получить разрешение и за свой счет снести недостроенное здание. Спустя два года право аренды перешло нынешнему застройщику ООО «Сочи Привокзальный». Однако срок действия разрешения на строительство городской департамент архитектуры компании не продлил.

Договор окончательно расторгли в 2021 году из-за того, что предыдущий застройщик не выполнил условия мирового соглашения. В результате судебных разбирательств суд признал отказ от арендной сделки недействительным. Администрация Сочи подала апелляцию, заседание назначено на 1 марта, сообщает «РБК Краснодар».

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