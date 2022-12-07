В Сочи осудили аферистов, обманувших 18 дольщиков при возведении самостроя в совхозе «Южные культуры»
Приговор в отношении двоих мужчин о мошенничестве в сфере строительства 7 декабря вынес Адлерский районный суд Сочи.
По данным следствия, в 2016 году мужчины в совхозе «Южные культуры» начали строить без разрешения многоквартирный жилой дом. Злоумышленники заключили договоры соинвестирования с 18 гражданами. При заключении договоров они давали ложную информацию. Аферисты представлялись застройщиками, хотя не были зарегистрированы и не имели права привлекать деньги дольщиков. В октябре 2017 года многоквартирный пятиэтажный жилой дом признали самостроем и в апреле 2018 года снесли.
В суде подсудимые вину признали частично. Суд назначил одному подсудимому 4,5 года лишения свободы, второму — 6 лет лишения свободы в колониях общего режима. Осужденные не согласились с приговором и обжаловали его в Краснодарский краевой суд. Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор оставили без изменения, после чего он вступил в силу.
Гражданские иски пострадавших о возмещении материального ущерба передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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