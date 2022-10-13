В Сочи будут судить застройщика, который обманул 49 дольщиков на 80 млн рублей

В Сочи будут судить застройщика, который обманул 49 дольщиков на 80 млн рублей

В полиции в октябре завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 34-летнего недобросовестного застройщика, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина без разрешения на строительство жилого дома в Хостинском районе заключил с гражданами предварительные договоры инвестирования на строительство многоэтажного дома. Злоумышленник получил деньги, возвел многоквартирное здание на участке, предназначенном для ИЖС, сдать дом в эксплуатацию он не смог. В результате 49 дольщиков из различных регионов России лишились 80 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия подозреваемый находился под стражей. На его дом и земельный участок, общей стоимостью около 170 млн рублей, наложили арест. Расследование завершили, материалы дела передали в Центральный районный суд Сочи. Застройщику грозит до 10 лет лишения свободы.

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