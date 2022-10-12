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В Сочи будут судить мошенницу, обманом присвоившую недвижимость знакомых на 23 млн рублей

Происшествия
12.10.2022 10:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-moshennitsu-obmanom-prisvoivshuyu-nedvizhimost-svoih-znakomyh-na-23-mln-rublej
В Сочи будут судить мошенницу, обманом присвоившую недвижимость знакомых на 23 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Центрального района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с марта 2015 по август 2021 года женщина использовала доверенности своих знакомых и от их имени заключала фиктивные договоры купли-продажи и договоры дарения со своими родственниками. В результате злоумышленница получила права на недвижимость на сумму более 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 млн рублей штрафа.

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