В Сочи будут судить мошенницу, обманом присвоившую недвижимость знакомых на 23 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Центрального района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с марта 2015 по август 2021 года женщина использовала доверенности своих знакомых и от их имени заключала фиктивные договоры купли-продажи и договоры дарения со своими родственниками. В результате злоумышленница получила права на недвижимость на сумму более 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 млн рублей штрафа.

Читайте также: в Сочи женщину осудили за кражу 1,2 млн рублей с банковских карт через ApplePay.