В Сочи женщину осудили за кражу 1,2 млн рублей с банковских карт через ApplePay

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Центральный районный суд Сочи.

По данным суда, с сентября 2021 года по апрель 2022 продавец-кассир магазина АО «Русская телефонная компания» под предлогом проверки мобильных телефонов клиентов меняла абонентский номер, который был привязан к их банковским картам, на свой номер. После этого она подключала его к приложению для дистанционной оплаты AppleРау. Затем покупала товары, оплачивала услуги и переводила чужие деньги. Таким образом злоумышленница похитила у семи пострадавших более 1 млн рублей.

Кроме этого, в августе 2021 года она похитила из кассы магазина «Ситилинк», где работала кассиром, 19 тыс. рублей. Чтобы отвести от себя подозрения, она позвонила в полицию и сообщила о том, что грабитель напал на магазин, забрал 18 тыс. из кассы и еще 23 тыс. рублей ее личных средств.

Возбудили уголовное дело. В суде женщина полностью признала вину. Суд назначил ей четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд полностью удовлетворил иски о возмещении ущерба в размере более 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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