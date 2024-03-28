Застрелившего опекуншу из ружья 14-летнего подростка будут судить на Кубани

Преступление произошло 10 января в одном из частных домов станицы Еремизино-Борисовской в Тихорецком районе.

По данным следствия, 54-летняя женщина и 14-летний подросток, которого она взяла под опеку, поссорились на летней кухне во дворе дома. Школьник взял охотничье ружье ИЖ-17 и патроны к нему, зарядил оружие и дважды выстрелили дробью в шею и туловище женщины. От полученных ранений пострадавшая умерла.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. На период следствия в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует в настоящее время, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении подростка возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после убийства подросток вместе с ружьем сел в машину супруга погибшей. Он проехал около 1 км, оставил машину и выбросил ружье в лесу. Его задержали на открытой местности при содействии полицейских Тихорецкого района.