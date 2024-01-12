Подросток застрелил из ружья 54-летнюю мачеху в Краснодарском крае 

Преступление произошло 10 января в одном из частных домов в станице Еремизино-Борисовская в Тихорецком районе.

По версии следствия, между 54-летней женщиной и ее 14-летним опекаемым в летней кухне произошел конфликт на бытовой почве. Подросток взял ружье и дважды выстрелили в шею и тело мачехи. От полученных ранений женщина умерла.

Подросток вместе с ружьем сел в машину супруга погибшей. Он проехал около 1 км, оставил машину и выбросил ружье в лесу. Его задержали на открытой местности при содействии полицейских Тихорецкого района.

Возбудили уголовное дело об убийстве. На допросе подросток дал признательные показания и признав вину. Решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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