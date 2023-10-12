Застрелившего кота на глазах у детей жителя Кубани отправили на 3 года в колонию

Приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в жестоком обращении с животными, 12 октября вынес Гулькевичский районный суд.

По данным суда, днем 3 июня мужчина увидел, как из его двора выбежал соседский кот породы мейн-кун. Мужчина взял пневматическую винтовку и вышел на улицу, где в этот момент играли дети. Они попросили мужчину не стрелять в кота, но он все равно прицелился и застрелил животное. Кот погиб на месте от полученного ранения.

В суде мужчина полностью признал вину и объяснил свое поведение тем, что он был пьян. Суд назначил обвиняемому 3 года лишения свободы в колонии-поселении, куда его направят под конвоем. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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