Мурзик остался без глаза: житель Кореновска прострелил глаз соседскому коту из «воздушки»

Инцидент произошел в июне в одном из частных домов в Кореновске, но стало известно о случившемся только в конце июля.

По словам местных жителей, 45-летний сосед купил пневматическое ружье и выстрелил из него коту в глаз. В результате, животное осталось без глаза.

«Мурзик жив, но, естественно, теперь без глаза. Кроме этого сосед бегал по всему участку с воздушкой и стрелял куда ему хочется. У меня есть ренгены, пуля, два заключения от ветеринара (выстрел был произведен с близкого расстояния), видео и фотографии соседа с воздушкой. Почти три года назад он жестоко убил нашего тойтерьера Крошика. Доказать мы не смогли, но он сам хвастался как с ним расправился», — рассказала хозяйка пострадавшего кота.

Местные жители опасаются, что агрессивный сосед с пневматическим оружием может нанести вред и людям, и обратились с заявлением в полицию.

«Отделом МВД России по Кореновскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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