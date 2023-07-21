Для выжившей после расстрела кошки ищут доноров крови в Мостовском районе

Раненую кошку в парке поселка Мостовского утром 14 июля обнаружили местные жители.

Животное отправили на такси в Краснодар, где волонтеры перевезли его на обследование в ветклинику. В настоящее время кошка, которую назвали Еся, проходит лечение. Оперировать ее пока нельзя, по сообщениям волонтеров, операцию по извлечению пуль и удалению пострадавшего глаза планируют на следующую неделю.

Сейчас кошке необходимо окрепнуть и набрать вес. Сообщается, что животное не чувствует запахов, но ее учат есть самостоятельно.

Ветеринары планируют сделать анализы крови 24 июля и, если все будет в норме, провести операцию. Перед ней кошку осмотрит офтальмолог и ей сделают УЗИ сердца.

Предполагается, что кошке потребуется переливание крови. Волонтеры ищут кошек-доноров. Желающих помочь просят обращаться в WhatsApp по номеру +7 928 334-74-19, пишет газета «Предгорье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшую кошку нашли в пакете в урне. Врачи выяснили, что кошку обстреляли из травматического пистолета. Пули повредили глаза, нос и шею. На лечение кошки жители Мостовского собрали почти 20 тыс. рублей.