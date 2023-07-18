Неизвестный расстрелял дробью кошку в Мостовском районе. На лечение собрали 20 тыс. рублей

Кошку обнаружили местные жители в парке поселка Мостовского утром 14 июля.

Кошка лежала в пакете в урне вся в крови и кричала от боли. Животное отправили на такси в Краснодар, где его встретила волонтер и отвезла на обследование в ветклинику.

Врачи выяснили, что кошку обстреляли из травматического пистолета. Вся голова у нее была в пулях: они попали в глаза, нос и шею.

На ее лечение жители собрали почти 20 тыс. рублей. Кошку назвали Есей. Сейчас ей предстоит операция по удалению пуль. Скорее всего, животное останется слепым из-за пуль, которые попали в глаза.

«Просим правоохранительные органы разобраться в этом инциденте, ведь такая жестокость должна караться законом! В тот день по словам людей стреляли и по собакам… А если этому преступнику дети помешают? Преступник среди нас. А ведь в парке площадка, школа. Люди боятся теперь детей отпускать в парк. Просим просмотреть камеры Дома культуры и наказать этого нечеловека», — пишет газета «Предгорье».

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