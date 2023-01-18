Застрелил из ружья: пожизненный срок грозит жителю Кубани за убийство двух знакомых

Двойное убийство произошло 27 июля 2022 года во дворе одного из домов на улице Молодежной в станице Каневской.

По версии следствия, 62-летний мужчина застрелил двух знакомых из охотничьего ружья из-за ссоры. Также в ходе следствия выяснили, что злоумышленник изготовил и хранил взрывчатое вещество, которым планировал незаконно добывать рыбу.

Расследование завершили, уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, сообщает пресс-служба прокуратуры Каневского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Каневской местный житель был в гостях у знакомого. Мужчины распивали алкоголь. Вскоре к ним присоединились еще двое знакомых. Во время застолья между ними произошел конфликт на бытовой почве. Гости стали оскорблять мужчину. Тот ушел домой и взял ружье. Вернувшись, выстрелил в 42-летнего и 52-летнего мужчин, находившихся во дворе.