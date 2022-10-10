«Засорный» рейтинг: жители центра Сочи за неделю устроили около 70 аварий на канализации
Происшествия
10.10.2022 15:02
Ситуационный центр сочинского «Водоканала» составил «засорный» антирейтинг за прошлую неделю. Лидерами по числу нештатных ситуаций из-за мусора, смытого в унитазы, стали жители Центрального района курорта.
Там зафиксировали порядка 70 сложных засоров канализации. Второе место разделили жители Адлера и горного кластера, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
В этих районах впервые за долгое время произошло свыше 30 засоров. Бронзу антирейтинга получили жители Хостинского района, спровоцировавшие 14 нештатных ситуаций.
Всего за неделю в Сочи устранили более 160 коммунальных аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центральный район курорта не впервые возглавляет «засорный» рейтинг. В сентябре там произошло свыше 30 нештатных ситуаций.
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