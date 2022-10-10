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«Засорный» рейтинг: жители центра Сочи за неделю устроили около 70 аварий на канализации

Происшествия
10.10.2022 15:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/zasornyj-rejting-zhiteli-tsentra-sochi-za-nedelyu-ustroili-okolo-70-avarij-na-kanalizatsii
«Засорный» рейтинг: жители центра Сочи за неделю устроили около 70 аварий на канализации
Фото МУП Сочи «Водоканал»

Ситуационный центр сочинского «Водоканала» составил «засорный» антирейтинг за прошлую неделю. Лидерами по числу нештатных ситуаций из-за мусора, смытого в унитазы, стали жители Центрального района курорта.

Там зафиксировали порядка 70 сложных засоров канализации. Второе место разделили жители Адлера и горного кластера, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

В этих районах впервые за долгое время произошло свыше 30 засоров. Бронзу антирейтинга получили жители Хостинского района, спровоцировавшие 14 нештатных ситуаций.

Всего за неделю в Сочи устранили более 160 коммунальных аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центральный район курорта не впервые возглавляет «засорный» рейтинг. В сентябре там произошло свыше 30 нештатных ситуаций.

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