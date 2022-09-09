Водоканал Сочи опубликовал «засорный» рейтинг районов курорта

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Чаще всего причиной засоров становится бытовой мусор, который несознательные граждане смывают в унитазы. Лидером по количеству засоров стал Центральный район. На прошлой неделе там произошло больше 30 нештатных ситуаций.

Бронзу антирейтинга получил Адлер. Туда бригады «Водоканала» выезжали 20 раз. На третьем месте поселок Лазаревское, там зафиксировали девять засоров.

Всего за прошедшую неделю сотрудники сочинского «Водоканала» больше 70 раз устраняли засоры канализации. С начала года специалисты прочистили свыше 2 тыс. засоров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Отмечается, что чаще всего использовали унитаз вместо мусорного ведра жители домов на улицах Дагомысской, Крымской, Санаторной, Клубничной, переулка Виноградного, а также улиц Донской, Конституции СССР, Жемчужной, Садовой и Дачной, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

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