Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Заслуженного журналиста Кубани Евгения Балышкина наградили медалью Николая Озерова

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zasluzhennogo-zhurnalista-kubani-evgeniya-balyshkina-nagradili-medalyu-nikolaya-ozerova
Заслуженного журналиста Кубани Евгения Балышкина наградили медалью Николая Озерова
Фото t.me/journalists_KK

Член правления Союза журналистов Кубани, заслуженный журналист Кубани Евгений Балышкин награжден медалью Николая Озерова.

Награду Евгений Балышкин получил за 10-летнюю работу в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края. Он был в числе тех, кто занимался организацией освещения подготовки и проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кроме того, Евгений Балышкин является автором многих публикаций, пропагандирующих физическую культуру и спорт, достижения кубанских спортсменов и тренеров.

Ранее медалью Николая Озерова на Кубани награждали спортивного комментатора и журналиста Николя Грушевского, сообщает Союз журналистов Кубани в Telegram.

Медаль Николая Озерова является ведомственной медалью Минспорта РФ. Ею награждают деятелей спорта за пропаганду физической культуры и спорта.

Читайте также: Кондратьев наградил медалями выдающихся жителей Краснодарского края.

Статьи
Миндаль: чем полезен и кому нельзя
Миндаль: чем полезен и кому нельзя
Исключить или заменить: кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты
Исключить или заменить: кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты
Пять способов очистить чайник от накипи
Пять способов очистить чайник от накипи
Как рассчитать свою ежедневную норму калорий
Как рассчитать свою ежедневную норму калорий
Диетолог Кабанов: 2-3 ложки майонеза в день помогут организму насытиться полезными жирами
Диетолог Кабанов: 2-3 ложки майонеза в день помогут организму насытиться полезными жирами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях