Заслуженного журналиста Кубани Евгения Балышкина наградили медалью Николая Озерова

Член правления Союза журналистов Кубани, заслуженный журналист Кубани Евгений Балышкин награжден медалью Николая Озерова.

Награду Евгений Балышкин получил за 10-летнюю работу в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края. Он был в числе тех, кто занимался организацией освещения подготовки и проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кроме того, Евгений Балышкин является автором многих публикаций, пропагандирующих физическую культуру и спорт, достижения кубанских спортсменов и тренеров.

Ранее медалью Николая Озерова на Кубани награждали спортивного комментатора и журналиста Николя Грушевского, сообщает Союз журналистов Кубани в Telegram.

Медаль Николая Озерова является ведомственной медалью Минспорта РФ. Ею награждают деятелей спорта за пропаганду физической культуры и спорта.

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