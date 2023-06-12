Кондратьев наградил медалями выдающихся жителей Краснодарского края

Торжественная церемония состоялась 12 июня в академическом театре драмы им. Максима Горького. Награды кубанцам вручили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Я благодарен каждому, кто отдает свои силы на трудовом поле и на ратном. Ваши успехи — залог процветания края, высоких результатов в экономике и социальной сфере. Вместе мы достигнем еще большего и справимся с любыми трудностями», – сказал Вениамин Кондратьев.

Медали «Герой труда Краснодарского края» вручили семи жителям региона. Среди них заведующий ожоговым отделением Краевой клинической больницы № 1 Сергей Богданов, начальник Краснодарского президентского кадетского училища Геннадий Барковский, худрук ансамбля «Казачья душа» Татьяна Бочтарева и другие выдающиеся жители Кубани.

Медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» трех степеней получили 14 человек — политики, ученые, руководители и спортивные тренеры. Звание «Заслуженный работник транспорта Краснодарского края» получили двое кубанцев.

Кроме того, во время мероприятия провели акцию «Мы граждане России», во время которой Кондратьев и Бурлачко вручили восьмиклассникам первые в их жизни паспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем России.