Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем России

День России традиционно отмечают 12 июня с 1992 года. Праздник посвящен принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани в с Днем России в соцсетях. Он отметил, что будущее страны зависит от каждого из нас — тех, кто сейчас на передовой и тех, кто живет и трудится на благо всей страны.

«Всех жителей края поздравляю с Днем России! От всей души желаю каждому крепкого здоровья, счастья и исполнения всего задуманного! Пусть в ваших домах царят благополучие, согласие и добро!», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что Россия создавалась трудами многих поколений предков. По его словам, жители страны гордятся великим прошлым и богатым культурным наследием России.

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