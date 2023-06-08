Кондратьев поздравил социальных работников Кубани с профессиональным праздником

День социального работника в России отмечают 8 июня с 2007 года в соответствии с указом президента страны.

В Краснодарском крае в 300 учреждениях соцзащиты работают более 30 тыс. специалистов, отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Всех их отличает милосердие и неравнодушие, отзывчивость и искренность в заботе о тех, кому без поддержки порой просто не обойтись. Часто так бывает, что для своих подопечных соцработник становится не просто помощником, а действительно близким человеком. Благодарю за ежедневный нелегкий труд, бесконечное терпение и чуткость всех работников системы соцзащиты», — написал губернатор Кубани в Telegram.

Губернатор добавил, что большой блок вопросов на социальные учреждения возложен в связи с оказанием мер поддержки участникам спецоперации и их семьям.

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