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Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защиты детей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-kubani-s-dnem-zashhity-detej
Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защиты детей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Международный день защиты в России традиционно празднуют 1 июня с 1950 года.

«В первый день лета мы отмечаем самый теплый и добрый праздник — Международный день защиты детей. Мы продолжим делать все возможное, чтобы детство у кубанских ребят было интересным, радостным и безопасным. С праздником и хороших всем летних каникул», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что в Краснодарском крае для детей действуют целевые программы, дающие возможность для реализации интеллектуальных, спортивных и творческих талантов. Юные жители региона могут получить помощь и реабилитацию в сложной жизненной ситуации или отдохнуть на Черноморском побережье.

В честь Международного дня защиты детей во всех муниципалитетах Кубани организуют тематические мероприятия.

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