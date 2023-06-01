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Кондратьев пожелал удачи выпускникам из Краснодарского края на ЕГЭ по математике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozhelal-udachi-vypusknikam-iz-krasnodarskogo-kraya-na-ege-po-matematike
Кондратьев пожелал удачи выпускникам из Краснодарского края на ЕГЭ по математике
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Единый государственный экзамен по второму обязательному предмету — математике, выпускники 11 классов сдают 1 июня.

«Уверен, что повторили все формулы, аксиомы, теоремы и на экзамен идете во всеоружии. Пусть хватит отведенного времени на решение всех заданий. Удачи, ребята», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

При сдаче ЕГЭ по математике выпускники выбирают уровень сложности: базовый или профильный. В Краснодарском крае профильный уровень выбрали почти 11 тыс. человек, а базовый — 12 тыс. выпускников.

Экзамен по математике в регионе сдадут в 134 пунктах проведения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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