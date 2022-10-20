Заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области

Фото Михаила Джапаридзе/ТАСС

Смертельная авария произошла ночью 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевка в Калужской области. О произошедшем стало известно только сейчас.

По предварительным данным, Анна Большова ехала за рулем своего Audi и сбила женщину. Анна Большова вызвала полицию и скорую помощь на место аварии. Однако пострадавшая полученных травм погибла на месте ДТП до приезда медиков.

Водитель была в машине одна, признаков алкогольного опьянения не выявили. Причиной аварии могло стать отсутствие освещения на трассе. По факту ДТП в полиции проводится проверка.

Анна Большова — актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ, а также почетный деятель искусств Москвы, сообщает ТАСС.

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