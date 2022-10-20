В Кавказском районе фура вылетела с трассы и опрокинулась на бок после столкновения с иномаркой

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Авария произошла 19 октября в 20:30 на 120 км дороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

По предварительным данным, на трассе столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и легковушка Geely. После столкновения фура вылетела с дороги и опрокинулась на правый бок. Иномарка получила серьезные механические повреждения.

В результате ДТП пострадал один человек. На месте работали пять спасателей. Огнеборцы организовали дежурство на месте аварии, чтобы избежать возможного возгорания автомобиля, сообщает Пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

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