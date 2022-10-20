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В Новороссийске в ДТП с грузовиком погибла женщина

Происшествия
20.10.2022 07:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-v-dtp-s-gruzovikom-pogibla-zhenshhina
В Новороссийске в ДТП с грузовиком погибла женщина
Фото t.me/alekseioderov/

Смертельная авария произошла в ночь на 20 октября около весового поста в поселке Владимировка.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 столкнулся с грузовым автомобилем. После столкновения «шестерку» сильно покорежило. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка легковушки.

«Спасатели оказали помощь медикам в транспортировке пострадавшего водителя «Жигулей» в автомобиль скорой медицинской помощи», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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