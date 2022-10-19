В Геленджике водитель иномарки погиб, врезавшись в опору ЛЭП
Происшествия
19.10.2022 12:00
ДТП со смертельным исходом произошло 18 октября на трассе М-4 «Дон» 1487км.
По предварительным данным, 25-летний водитель Honda Civic на повороте вылетел на встречную полосу. После этого машину вынесло на обочину, где она врезалась в опору ЛЭП.
В результате аварии водитель скончался, сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края в Telegram.
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