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В Геленджике водитель иномарки погиб, врезавшись в опору ЛЭП

Происшествия
19.10.2022 12:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-voditel-inomarki-pogib-vrezavshis-v-oporu-lep
В Геленджике водитель иномарки погиб, врезавшись в опору ЛЭП

ДТП со смертельным исходом произошло 18 октября на трассе М-4 «Дон» 1487км.

По предварительным данным, 25-летний водитель Honda Civic на повороте вылетел на встречную полосу. После этого машину вынесло на обочину, где она врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии водитель скончался, сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края в Telegram.

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