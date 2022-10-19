В Кореновском районе «девятка» насмерть сбила пенсионера

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП, в котором погиб пешеход, произошло 18 октября около 17:00 в селе Братковском на улице Центральной.

По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-21093 сбил 62-летнего пешехода, который шел по краю дороги справа в попутном направлении.

Пожилой мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также: в Сочи водитель иномарки сбил 17-летнего подростка на мопеде.