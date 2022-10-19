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В Кореновском районе «девятка» насмерть сбила пенсионера

Происшествия
19.10.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovskom-rajone-devyatka-nasmert-sbila-pensionera
В Кореновском районе «девятка» насмерть сбила пенсионера
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП, в котором погиб пешеход, произошло 18 октября около 17:00 в селе Братковском на улице Центральной.

По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-21093 сбил 62-летнего пешехода, который шел по краю дороги справа в попутном направлении.

Пожилой мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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