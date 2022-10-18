В Сочи водитель иномарки сбил 17-летнего подростока на мопеде

Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 17 октября в 12:25 около дома № 52 на Сухумском шоссе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet перед поворотом налево не занял крайнее левое положение на дороге и столкнулся с мопедом Honda, которым управлял 17-летний водитель.

В результате ДТП подросток получил травмы, ему потребовалась медпомощь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре грузовик протаранил трамвай, следовавший по маршруту № 4.