В Сочи водитель иномарки сбил 17-летнего подростока на мопеде
Происшествия
18.10.2022 14:25
Авария произошла 17 октября в 12:25 около дома № 52 на Сухумском шоссе.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet перед поворотом налево не занял крайнее левое положение на дороге и столкнулся с мопедом Honda, которым управлял 17-летний водитель.
В результате ДТП подросток получил травмы, ему потребовалась медпомощь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре грузовик протаранил трамвай, следовавший по маршруту № 4.
Популярные новости
- Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
- В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины