В Краснодаре грузовик протаранил трамвай, следующий по маршруту № 4
Авария произошла 17 октября в 18:58 на перекрестке улиц Захарова и Станкостроительной.
«По предварительным данным, 24-летний водитель грузовика Iveco ехал по улице Захарова. При повороте на Станкостроительную на регулируемом перекрестке он столкнулся с трамваем. Состав ехал в сторону улицы Индустриальной. Установлено, что водитель грузовика, пропустив один трамвай, имевший преимущество, не заметил другой трамвай», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В полиции добавили, что в результате ДТП незначительные травмы получил водитель грузовика. Его доставили в больницу для обследования, где оказали помощь. Пассажиры трамвая не пострадали. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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