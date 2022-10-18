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В Краснодаре грузовик протаранил трамвай, следующий по маршруту № 4

Происшествия
18.10.2022 08:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stolknulis-gruzovik-i-tramvaj-marshruta-4
В Краснодаре грузовик протаранил трамвай, следующий по маршруту № 4
Фото krasnodar_transport

Авария произошла 17 октября в 18:58 на перекрестке улиц Захарова и Станкостроительной.

«По предварительным данным, 24-летний водитель грузовика Iveco ехал по улице Захарова. При повороте на Станкостроительную на регулируемом перекрестке он столкнулся с трамваем. Состав ехал в сторону улицы Индустриальной. Установлено, что водитель грузовика, пропустив один трамвай, имевший преимущество, не заметил другой трамвай», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции добавили, что в результате ДТП незначительные травмы получил водитель грузовика. Его доставили в больницу для обследования, где оказали помощь. Пассажиры трамвая не пострадали. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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