В Краснодаре на улице Ставропольской задымился трамвай № 8
Происшествия
16.09.2022 08:50
Инцидент произошел 16 сентября около 7:30 на пересечении улиц Ставропольской и Стасова.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, при повороте на улице Стасова в одном из вагонов трамвая № 8 заметили дым. Очевидцы предположили, что трамвай загорелся, однако это не так.
«Был простой 20 минут из-за вставшей по технической неисправности системе сцепки вагонов 8-го маршрута. Вагоны были отбуксированы в депо. В 7:45 движение было восстановлено», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
В организации добавили, что возгорания не было, вагон только задымился.
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