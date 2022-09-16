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В Краснодаре на улице Ставропольской задымился трамвай № 8

Происшествия
16.09.2022 08:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ulitse-stavropolskoj-zadymilsya-tramvaj-8
В Краснодаре на улице Ставропольской задымился трамвай № 8
Кадр из видео t.me/tipichkras

Инцидент произошел 16 сентября около 7:30 на пересечении улиц Ставропольской и Стасова.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, при повороте на улице Стасова в одном из вагонов трамвая № 8 заметили дым. Очевидцы предположили, что трамвай загорелся, однако это не так.

«Был простой 20 минут из-за вставшей по технической неисправности системе сцепки вагонов 8-го маршрута. Вагоны были отбуксированы в депо. В 7:45 движение было восстановлено», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

В организации добавили, что возгорания не было, вагон только задымился.

Читайте также: в Краснодаре с 16 по 18 сентября из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гоголя и Коммунаров на три дня изменится схема движения трамвая № 2.

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