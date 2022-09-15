В Краснодаре на три дня изменится схема движения трамвая № 2

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Это произойдет с 16 по 18 сентября из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гоголя и Коммунаров.

Так, 16 сентября последний рейс трамвая № 2 отправится с улицы Декабристов в 21:36. После 22:00 «двойки» поедут от Декабристов на вокзал «Краснодар-1».

Также в этот день последние рейсы трамвая № 4 отправят от улицы Индустриальной в 22:19 и из

Кроме того, 17 и 18 сентября трамваи № 2 от улицы Декабристов будут следовать по маршруту трамвая № 1 — до вокзала «Краснодар-1».

Пассажиры маршрутов № 1, № 2 и № 4 смогут в указанные дни смогут совершить бесплатную пересадку на остановке «Кооперативный рынок» в течение часа с покупки билета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: подписано соглашение о строительстве новой трамвайной ветки в западной части Краснодара.