Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре на три дня изменится схема движения трамвая № 2

Общество
15.09.2022 20:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-tri-dnya-izmenitsya-shema-dvizheniya-tramvaya-2
В Краснодаре на три дня изменится схема движения трамвая № 2
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Это произойдет с 16 по 18 сентября из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гоголя и Коммунаров.

Так, 16 сентября последний рейс трамвая № 2 отправится с улицы Декабристов в 21:36. После 22:00 «двойки» поедут от Декабристов на вокзал «Краснодар-1».

Также в этот день последние рейсы трамвая № 4 отправят от улицы Индустриальной в 22:19 и из

Кроме того, 17 и 18 сентября трамваи № 2 от улицы Декабристов будут следовать по маршруту трамвая № 1 — до вокзала «Краснодар-1».

Пассажиры маршрутов № 1, № 2 и № 4 смогут в указанные дни смогут совершить бесплатную пересадку на остановке «Кооперативный рынок» в течение часа с покупки билета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: подписано соглашение о строительстве новой трамвайной ветки в западной части Краснодара.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
  3. В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
  4. Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
  5. Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
  6. Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях